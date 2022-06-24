«Рубин» в товарищеском матче разгромил «КАМАЗ» со счётом 5:0
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Сегодня, 24 июня, состоялся товарищеский матч между казанским «Рубином» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Сильнее оказался клуб из столицы Татарстана — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 5:0.
Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились Камиль Муллин, Солтмурад Бакаев, Джоэль Фамейе, Иван Игнатьев и Дарко Йевтич.
Для Муллина гол стал первым после возвращения в «Рубин», а для Фамейе результативное действие вовсе стало дебютным. Муллин выступал за «Рубин», в составе которого провёл восемь матчей и забил один гол. Также форвард играл в «Локомотиве», «Роторе», «Соколе», «Нефтехимике» и «Тюмени».
В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл за «Ротор» 29 матчей, забил пять голов и сделал две голевые передачи.
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