«Рубин» в товарищеском матче разгромил «КАМАЗ» со счётом 5:0

Сегодня, 24 июня, состоялся товарищеский матч между казанским «Рубином» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Сильнее оказался клуб из столицы Татарстана — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 5:0.



Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились Камиль Муллин, Солтмурад Бакаев, Джоэль Фамейе, Иван Игнатьев и Дарко Йевтич.

Для Муллина гол стал первым после возвращения в «Рубин», а для Фамейе результативное действие вовсе стало дебютным. Муллин выступал за «Рубин», в составе которого провёл восемь матчей и забил один гол. Также форвард играл в «Локомотиве», «Роторе», «Соколе», «Нефтехимике» и «Тюмени».



В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл за «Ротор» 29 матчей, забил пять голов и сделал две голевые передачи.