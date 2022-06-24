Павлюченко сообщил, что не сможет принять участия в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о своём участии в матче легенд перед Суперкубком России между московским клубом и «Зенитом».
«Да, я слышал, что планируется матч ветеранов. Меня приглашали. К сожалению, я не смогу принять участия в этом мероприятии, так как у меня была заранее запланирована поездка.
Я бы, конечно, принял участие в таком матче. Будет хороший матч. Соберутся легенды «Зенита» и «Спартака». Будут и болельщики, и телевидение. Будет ярко и красиво. Боевой ничьей точно не будет!» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Проведение матча за Суперкубок запланировано на 9 июля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00. Красно-белые несколько раз намекали на бойкот матча из-за того, что было принято решение провести его в Санкт-Петербурге.
- 24 июня 2022
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