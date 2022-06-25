«Сити» согласовал трансфер полузащитника «Лидса» за € 52 млн

Английский «Манчестер Сити» согласовал условия трансфера полузащитника Лидса Калвина Филлипса, сообщает Mirror.

По сведениям источника, компенсация за переход футболиста в стан чемпионов Англии составит порядка € 52 млн. В обратном направлении последует 18-летний полузащитник Дарко Гьядби, принадлежащий «горожанам».

Источник сообщает, что Хосеп Гвардиола видит в Филлипсе замену ушедшему из клуба Фернандиньо.

В завершившемся сезоне Калвин Филлипс провёл за «Лидс» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Футболист преимущественно выступает на позиции опорного полузащитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Филлипса в € 50 млн. Его контракт с «Лидсом» рассчитан до июня 2024 года.

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