В ворота женской сборной Украины назначили нелепый пенальти. Фото

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женских команд Украина — Шотландия счёт был открыт после спорного пенальти.



На 8-й минуте встречи полузащитница сборной Шотландии Клер Эмсли упала в чужой штрафной после контакта с украинской защитницей Екатериной Корсун. Шотландка чуть далеко отпустила мяч, но успела пробить по нему до контакта с соперницей. При этом, скорее, Эмсли ударила украинку по ноге. Шотландская футболистка после контакта не смотрела в сторону судьи, не ожидая пенальти. Тем не менее арбитр назначил 11-метровый удар, который через минуту успешно исполнила шотландская полузащитница Кэролайн Уир.

Встреча завершилась разгромным поражением сборной Украины со счётом 0:4. После поражения в матче со сборной Шотландии украинки лишились шансов на выход в плей-офф отбора чемпионата мира 2023 года. Национальная команда Украины максимально может набрать 13 очков, как у идущих на втором месте шотландок, однако уступает по личным встречам.