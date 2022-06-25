В «Динамо» раскрыли подробности, как договаривались с Кридом о выступлении перед «Амкалом»

Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов раскрыл подробности о договорённости с певцом Егором Кридом о выступлении перед товарищеской встречей с «Амкалом». Он также прокомментировал некоторые детали соглашения с артистом.



«Мы предложили Егору Криду выступить. Когда вспомнили, что у него летом день рождения и по датам подходит, мы предложили ему отпраздновать его у нас. В итоге Егор Крид реально празднует день рождения здесь до ночи. В нашей вип-ложе порядка 120 мест. 95% гостей приглашал Егор Крид. Он будет петь 30 минут, 12 песен. Это полноценный концерт. Переговоры с ним шли довольно долго, потому что возникал вопрос, готов ли он отпраздновать день рождения. Понятно, что в ночном клубе это проще сделать ввиду наличия оборудования и так далее. Приедет много гостей. Мы договорились на взаимовыгодных условиях. Мы ему заплатили, но это не сумма за его концерт, она существенно меньше», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.