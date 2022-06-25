В «Динамо» рассказали, как появилась идея сыграть матч с «Амкалом»

Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов рассказал, как именно клуб придумал провести товарищеский матч с «Амкалом».
«Идея сыграть с «Амкалом» возникла абсолютно случайно. Тренер нашей академии договаривался о товарищеской игре молодёжной команды «Динамо» с командой «Амкал». Как шутил директор академии: поначалу по ошибке подумали, что имеется в виду «Амкар». Они просто не очень разбираются в медийном футболе.
Когда диджитал дирекция узнала, что будет такая товарищеская игра, мы решили из этого сделать небольшое шоу, снимали видео и познакомились с ребятами из «Амкала». Я лично нескольких человек знал. После того как каким-то чудом они выиграли у нашей молодёжки 3:0, возникла идея провести такую игру с основой. Одна из задач, которую мы в это вкладываем — наращивание молодой аудитории», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Встреча состоится сегодня, 25 июня, в 20:00 мск. Она должна была начаться на час раньше, но из-за аномальной жары организаторы приняли решение сдвинуть время её старта.
- 25 июня 2022
-
19:43
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:11
-
18:10
-
17:50
-
17:40
-
17:25
-
17:21
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
15:21
-
15:14
-
14:59