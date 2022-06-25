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В «Динамо» рассказали, как появилась идея сыграть матч с «Амкалом»

В «Динамо» рассказали, как появилась идея сыграть матч с «Амкалом»
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Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов рассказал, как именно клуб придумал провести товарищеский матч с «Амкалом».

«Идея сыграть с «Амкалом» возникла абсолютно случайно. Тренер нашей академии договаривался о товарищеской игре молодёжной команды «Динамо» с командой «Амкал». Как шутил директор академии: поначалу по ошибке подумали, что имеется в виду «Амкар». Они просто не очень разбираются в медийном футболе.

Когда диджитал дирекция узнала, что будет такая товарищеская игра, мы решили из этого сделать небольшое шоу, снимали видео и познакомились с ребятами из «Амкала». Я лично нескольких человек знал. После того как каким-то чудом они выиграли у нашей молодёжки 3:0, возникла идея провести такую игру с основой. Одна из задач, которую мы в это вкладываем — наращивание молодой аудитории», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Встреча состоится сегодня, 25 июня, в 20:00 мск. Она должна была начаться на час раньше, но из-за аномальной жары организаторы приняли решение сдвинуть время её старта.

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