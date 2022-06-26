Известная немецкая спортсменка бросила вызов Неймару

23-летняя немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, выигрывавшая награду «самая сексуальная спортсменка в мире» по версии австрийского издания Busted Coveragе, бросила вызов 30-летнему бразильскому нападающему «ПСЖ» Неймару. Об этом сообщает Daily Star.

Впервые Шмидт была замечена в компании Неймара на одном из рекламных мероприятий, которое они посетили на прошлой неделе. После чего в своих социальных сетях она спросила свою аудиторию, насчитывающую 3,1 млн пользователей, с кем бы они хотели увидеть её спринтерский забег и хотят ли они увидеть подобное с Неймаром, отметив, что у футболиста может быть много других различных дел, поэтому не всё зависит от неё.

Шмидт на рекламном мероприятии с Неймаром Фото: Daily Star.

Алиса Шмидт является бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года и медалисткой национального первенства Германии. Она не сумела пробиться в состав сборной Германии на Олимпийские игры в Токио-2020 в эстафете 4х400 метров, после чего взяла паузу в спорте, вернувшись лишь недавно.

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