Антуан Гризманн покрасил затылок в радужные цвета в поддержку ЛГБТ-сообщества

31-летний французский нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», своеобразным образом решил поддержать ЛГБТ сообщество, покрасив затылок в радужные цвета.
Данное фото Гризманн опубликовал в одной из социальных сетей, однако спустя некоторое время она была удалена. При этом, была сделана другая публикация, которую он также пометил эмодзи радуги. Примечательно, что в июне сообщество ЛГБТК+ празднует борьбу за свои права во всём мире.
Гризманн покрасил затылок в радужные цвета.
Фото: RMC Sport.
Напомним, в минувшем сезоне Гризманн принял участие в 39 встречах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 35 млн.
Гризманн реализует прострел Льоренте.
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