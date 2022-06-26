Антуан Гризманн покрасил затылок в радужные цвета в поддержку ЛГБТ-сообщества

31-летний французский нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», своеобразным образом решил поддержать ЛГБТ сообщество, покрасив затылок в радужные цвета.

Данное фото Гризманн опубликовал в одной из социальных сетей, однако спустя некоторое время она была удалена. При этом, была сделана другая публикация, которую он также пометил эмодзи радуги. Примечательно, что в июне сообщество ЛГБТК+ празднует борьбу за свои права во всём мире.

Гризманн покрасил затылок в радужные цвета. Фото: RMC Sport.

Напомним, в минувшем сезоне Гризманн принял участие в 39 встречах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 35 млн.

Гризманн реализует прострел Льоренте.

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