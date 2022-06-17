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Антуан Гризманн тотально деградировал: у нападающего «Атлетико» и сборной Франции позорная безголевая серия, статистика

Тотальная деградация Антуана Гризманна. Настолько низко пасть сложно даже специально
Михаил Георгиев
Антуан Гризманн тотально деградировал
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«Барселона» должна радоваться, что «Атлетико» не собирается возвращать француза в Каталонию этим летом.

Антуан Гризманн не забил в 23-й игре кряду во всех турнирах. Форвард сборной Франции и «Атлетико» остался без голов в матче Лиги наций с Хорватией (0:1). Всего в 2022 году 31-летний игрок провёл 24 встречи за «Атлетико» и национальную команду. И отметился только взятием ворот клуба третьего дивизиона «Райо Махадаонда» (5:0) в Кубке Испании в январе.

«Очевидно, Гризманн не в лучшей форме. Это видно и по его индивидуальным показателям, и по динамике игры команды», — сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Гризманн в сборной Франции

Гризманн в сборной Франции

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Без преувеличения, серия Гризманна – позор. И то, что Антуан сравнялся с легендарным Зинедином Зиданом по количеству матчей за сборную (108), этот факт никоим образом не перекрывает. Происходит тотальная деградация футболиста – пасть настолько низко сложно даже специально.

Гризманн – один из самых именитых нападающих мира. Уж как-то «затолкать» хотя бы пару-тройку мячей в Ла Лиге он обязан даже на фоне кризисного периода. А не ограничиваться лишь ничего не значащим голом во время выноса представителя низшего дивизиона в Кубке Испании. В намеренном регрессе Антуана никто и не обвиняет, но мотивация и снижение требований к себе – очевидные проблемы именитого нападающего в придачу к плохой форме.

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Как Гризманн до такого докатился?

Ещё в 2019 году Гризманн считался реальным претендентом на «Золотой мяч». Француз был на пике карьеры. За пять лет в «Атлетико» забил 94 гола в 180 матчах и перешёл в «Барселону». К сожалению, трансфер случился в очень неудачный для каталонского клуба период. Антуан словно заразился вирусом невзрачности в «Барсе» и до сих пор никак не может вылечиться.

Прошлым летом Гризманн вернулся в «Атлетико» на правах аренды. Надеялся перезапустить карьеру в команде Диего Симеоне, где сделал себе имя. Игрок пошёл на очень существенное сокращение зарплаты. В «Барселоне» Антуан зарабатывал € 35 млн за год, в Мадриде получил € 18 млн за сезон. Даже эту урезанную сумму совершенно не отработал. Три гола в Ла Лиге, все забиты в 2021 году. После Нового года Гризманн полностью затух.

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Что дальше?

Былая слава всё-таки играет на руку Антуану. «Атлетико» арендовал Гризманна на год. При этом аренду можно продлить ещё на сезон с последующим правом выкупа за € 40 млн. По-хорошему, «рохибланкос» стоит расстаться с французом сугубо из соображений прагматизма. Футболист перестал быть эффективным, занимает много места в платёжной ведомости, выкуп стоит немалых денег. Однако руководство «Атлетико» готово проявить завидную веру в игрока. Президент клуба Энрике Сересо заявил, что 31-летний форвард останется в команде.

«Для меня Гризманн входит в тройку-четвёрку лучших футболистов мира. Он игрок «Атлетико», у него контракт, поэтому он останется», – сказал Сересо.

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Сересо сделал это заявление в середине мая. Время подумать ещё есть, но, похоже, решение никто пересматривать не собирается. «Атлетико» ясно дал понять, что видит Гризманна в качестве игрока команды в следующем сезоне. В отличие от Луиса Суареса, который тоже не блистал, но всё-таки проявил себя лучше Антуана. Сразу после неудачной игры Гризманна за сборную в Лиге наций «матрисники» представили форму на следующий сезон. Антуан – один из футболистов, позировавших на фото. Двое других – Ян Облак и Ренан Лоди.

«Атлетико» на презентации формы

«Атлетико» на презентации формы

Фото: atleticodemadrid.com

«Барса» должна быть довольна

Кажется, «Барселона» может вздохнуть с облегчением. Возвращение Гризманна сейчас могло бы стать катастрофой для «блауграны». Неэффективному Антуану нужно платить огромную зарплату. Под большим вопросом был бы трансфер Роберта Левандовского из «Баварии». Переход поляка и так на грани срыва из-за финансовых проблем «Барсы». В придачу ко всему Гризманн и Левандовски в одной команде прямо сейчас – очень плохая идея. Как минимум в плане совместимости.

Позиция «Атлетико» может выглядеть глупой, но прогнозировать будущее – дело неблагодарное. Возможно, Антуану в данный момент не хватает именно веры окружающих в его способности. Форвард сборной Франции и «Реала» Карим Бензема уже поддержал Гризманна.

Карим Бензема
Карим Бензема
нападающий сборной Франции

«У всех великих игроков бывали такие периоды: у Зидана, Роналдо, Криштиану Роналду. Мы не собираемся тыкать в игрока пальцем. Всё наладится, он забьёт. Ему нужно продолжать помогать команде».

Сравнение Гризманна с Зиданом, Роналдо и Криштиану слишком лестное. Да и абсолютно провальные серии с одним голом за полгода у этих легендарных футболистов сложно припомнить. Тем не менее «Атлетико» продолжает полагаться на Гризманна. В сложившейся мрачной для Антуана ситуации это самое главное. Возможно, в следующем сезоне мы снова увидим на футбольном поле лучшую версию француза.

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