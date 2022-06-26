Эрлинг Холанд может арендовать особняк Поля Погба, в котором француз проживал в Манчестере

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает возможность аренды особняка экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за € 3,5 млн. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, Поль Погба, покинувший «МЮ» этим летом на правах свободного агента, не собирается заключать контракт с какой-либо командой английской Премьер-лиги, поэтому особняк, в котором он проживал, будет свободен. Сообщается, что дом Поля Погба включает в себя пять спален, тренажёрный зал, бассейн с подогревом, сауну и крытое футбольное поле.
Отмечается, что Холанд и Погба являются клиентами одного агентства, что делает ещё более вероятным переезд норвежского нападающего в особняк игрока сборной Франции. В сообщении подчёркивается, что Эрлинг Холанд стремится как можно быстрее освоиться в «Сити», и переезд в новый дом является ключевой частью этого процесса.
- 26 июня 2022
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