Эрлинг Холанд может арендовать особняк Поля Погба, в котором француз проживал в Манчестере

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает возможность аренды особняка экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за € 3,5 млн. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Поль Погба, покинувший «МЮ» этим летом на правах свободного агента, не собирается заключать контракт с какой-либо командой английской Премьер-лиги, поэтому особняк, в котором он проживал, будет свободен. Сообщается, что дом Поля Погба включает в себя пять спален, тренажёрный зал, бассейн с подогревом, сауну и крытое футбольное поле.

Отмечается, что Холанд и Погба являются клиентами одного агентства, что делает ещё более вероятным переезд норвежского нападающего в особняк игрока сборной Франции. В сообщении подчёркивается, что Эрлинг Холанд стремится как можно быстрее освоиться в «Сити», и переезд в новый дом является ключевой частью этого процесса.