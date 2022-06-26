Промес — о Чернове: очень меня удивил. Раскрылся на полную, я такого не ожидал

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о защитнике команды Никите Чернове.
«Должен признаться, что меня очень удивил Никита Чернов. Я не сомневался, что это классный парень, но вчера он раскрылся на полную и подарил всем отличное настроение. Такого я не ожидал», — рассказал Промес в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
26-летний Чернов стал футболистом «Спартака» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022, перейдя из самарских «Крыльев Советов».
30-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После его ухода футболка с номером 10 перешла к Зелимхану Бакаеву, который покинул команду по окончании сезона-2021/2022 свободным агентом. Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявляла, что Бакаев отказывался отдавать этот номер Промесу.
Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года и стал выступать в команде под номером 24, под которым он начинал карьеру в красно-белом клубе.
- 26 июня 2022
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