Салихова: Бакаев два раза отказался удовлетворить просьбу по возврату 10-го номера Промесу

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что полузащитник Зелимхан Бакаев дважды отказывался передать 10-й номер нападающему красно-белых Квинси Промесу.
«Истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану. Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Семак это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему ещё научиться надо».
В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.
Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера 10 Промесу. Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось», — цитирует Салихову Sports.ru.
- 16 июня 2022
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