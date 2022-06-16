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Салихова: Бакаев два раза отказался удовлетворить просьбу по возврату 10-го номера Промесу

Салихова: Бакаев два раза отказался удовлетворить просьбу по возврату 10-го номера Промесу
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Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что полузащитник Зелимхан Бакаев дважды отказывался передать 10-й номер нападающему красно-белых Квинси Промесу.

«Истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану. Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Семак это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему ещё научиться надо».

В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.

Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера 10 Промесу. Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось», — цитирует Салихову Sports.ru.

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