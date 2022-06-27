«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» по Гарри Магуайру

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» по переходу защитника Гарри Магуайра, сообщает Sun.

По данным источника, «Барселона» хотела включить Магуайра в сделку по переходу полузащитника каталонцев Френки де Йонгу, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако, «Красные дьяволы» отказались отпускать Магуайра, поскольку новый главный тренер клуба Эрик тен Хаг рассчитывает на футболиста.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, куда перешёл из «Лестера». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.

В прошлом сезону Магуайр принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола.