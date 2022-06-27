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Андрей Аршавин сыграет в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак»

Андрей Аршавин сыграет в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин примет участие в матче ветеранов «Зенит» — «Спартак».

«Если матч всё же пройдёт, то буду участвовать. Если будет сильнейший состав — здорово!» — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на эту встречу.

Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Планируется, что встреча пройдёт на стадионе «Петровский» 8 июля, за день до Суперкубка.

Напомним, встреча за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

По итогам прошлого сезона петербуржцы стали чемпионами России, красно-белые завоевали Кубок России.

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