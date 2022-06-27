Стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на матч перед Суперкубком

Стали известны составы команд ветеранов «Зенита» и московского «Спартака» на матч перед Суперкубком России, сообщает «Матч ТВ».

«Спартак»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Мартин Йиранек, Неманья Видич, Евгений Бушманов, Эдуард Мор, Константин Головской, Андрей Коновалов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко.



«Зенит»: Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Алексей Катульский, Александр Анюков, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Спивак, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Планируется, что встреча пройдёт на стадионе «Петровский» 8 июля, за день до Суперкубка.