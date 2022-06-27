Таунсенд — о 5 заменах в АПЛ: Клопп постоянно жаловался и в итоге добил лигу своим нытьём

Игрок «Эвертона» Эндрос Таунсенд заявил, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добился введения пяти замен в АПЛ своими постоянными жалобами.

«Мне понравилось, как Юрген Клопп снова нашёл способ добиться своего. Он жалуется уже много лет. Они сопротивлялись и наконец сдались, обеспечили ему его пять замен. И он, вероятно, всё равно будет использовать только две или три замены в самых больших играх.

Но, эй, кто мы такие, чтобы спорить с ним? Я думаю, что в самых больших матчах «Ливерпуль» и «Сити» всё равно будут использовать одну или две замены. Они почти никогда не используют все три опции.

Представим, что идёт матч с условным «Кристал Пэлас» или «Брентфордом». Счёт в матче 0:0, у соперника «Ливерпуля» 11 человек за линией мяча. Думаю, в этом случае большие клубы легко могут задействовать пятерых свежих игроков мирового класса, которые тут же изменят игру. И вот тут, я думаю, это становится немного несправедливым.

Я не думаю, что это правило делает лигу менее конкурентоспособной. Это всё равно будет самая конкурентоспособная лига в мире. Я просто думаю, что это даёт большим клубам дополнительное преимущество.

В прошлом сезоне Клопп и Гвардиола жаловались на расписание, жаловались на это, жаловались на то… Внезапно BT Sport назначил на субботний вечер игру «Ливерпуля». Так что, очевидно, всё это нытьё и стенания оказывают давление на руководство АПЛ, чтобы они дали им то, чего они хотят, и, как видим, они получают это», — приводит слова Таунсенда talkSPORT.