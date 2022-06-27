Глава Ла Лиги: надеюсь, Левандовски сыграет за «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перейдёт в «Барселону».
«Надеюсь, что Левандовски сыграет за «Барселону» и будет хорошо выступать в чемпионате. Рассчитываю, что его настойчивость позволит ему добраться до «Барселоны». Он — легенда мюнхенской «Баварии» и европейского футбола», — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, ранее Левандовски заявил, что хочет покинуть «Баварию». Пока стороны не могут согласовать трансфер, так как немецкий клуб требует за польского футболиста € 60 млн. Каталонцы не готовы платить такую сумму за 33-летнего нападающего.
В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач.
Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись
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