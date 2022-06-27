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«Барселона» и «Бавария» не могут согласовать условия трансфера Роберта Левандовского

«Барселона» и «Бавария» не могут согласовать условия трансфера Роберта Левандовского
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«Барселона» и «Бавария» не могут договориться об условиях сделки по 33-летнему польскому нападающему Роберту Левандовскому, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Бавария» требует за поляка € 60 млн. Однако, «Барселона» не готова платить такую сумму, учитывая возраст футболиста и его истекающий срок контракта с мюнхенским клубом.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован французский «ПСЖ».

Ранее Роберт Левандовски сообщил, что больше не готов играть за «Баварию» и намерен покинуть клуб.

В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.

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