Источник: «Зенит» — единственный клуб, который воздержался от голосования за Алаева

Единственным клубом, который воздержался от голосования за избрание генерального секретаря РФС Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ, был санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее сегодня, 27 июня, действующий президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объявил об уходе с занимаемого им поста. В ходе внепланового общего собрания 15 клубов РПЛ было проведено голосование за избрание временно исполняющим обязанности руководителя лиги Александра Алаева.

Помимо работы в РФС, Александр Алаев также был президентом Футбольной национальной лиги. Функционер подтвердил, что в случае его избрания президентом РПЛ на постоянной основе он сосредоточится на работе в лиге.