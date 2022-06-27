Источник: «Зенит» — единственный клуб, который воздержался от голосования за Алаева
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Единственным клубом, который воздержался от голосования за избрание генерального секретаря РФС Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ, был санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «РБ Спорт».
Ранее сегодня, 27 июня, действующий президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объявил об уходе с занимаемого им поста. В ходе внепланового общего собрания 15 клубов РПЛ было проведено голосование за избрание временно исполняющим обязанности руководителя лиги Александра Алаева.
Помимо работы в РФС, Александр Алаев также был президентом Футбольной национальной лиги. Функционер подтвердил, что в случае его избрания президентом РПЛ на постоянной основе он сосредоточится на работе в лиге.
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