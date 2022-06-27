Почему ушёл президент РПЛ? Хватит 16 секунд, чтобы всё понять

Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. Через полтора месяца его утвердили в должности сроком на пять лет. С тех пор он отработал лишь семь месяцев. Для сравнения: его предшественник Прядкин провёл на своей должности почти 14 лет. Разбираемся, почему Хачатурянц так быстро покинул лигу и чем запомнится фанатам.

Что получилось у Хачатурянца?

Сторонники Хачатурянца ставят ему в заслугу доходы лиги от партнёров и спонсоров. Об этом говорил в том числе Дюков, правда, не уточнил, о каких именно партнёрах идёт речь. Самый обсуждаемый рост доходов РПЛ – новый ТВ-контракт. На самом деле здесь не имеет смысла говорить о заслуге Хачатурянца. Он возглавил РПЛ фактически одновременно с новостью о передаче ТВ-прав холдингу «Газпром-медиа».



А вот где его роль была важной, так это при соглашениях с букмекером Winline и платёжной системой «Мир». Доходы от официального букмекера лиги выросли в разы по сравнению с предыдущим контрактом. Если раньше «Лига Ставок» давала 2,4 миллиарда рублей за четыре года, то теперь Winline предоставит 11,04 миллиарда за такой же срок. Хотя в какой-то момент обсуждалось новое соглашение с «Лигой Ставок» на 15 миллиардов, но оно сорвалось. Прежний букмекер отменил своё предложение на фоне «критических изменений в мире», отсутствия еврокубков и отъезда иностранцев.

Ашот Хачатурянц Фото: РИА Новости

Теперь про «Мир». Команда Хачатурянца занималась поиском нового титульного спонсора. Нужно понимать, что предыдущий пришёл в РПЛ за счёт личных отношений Олега Тинькова и Александра Дюкова. Кстати, «Мир» давно является партнёром РФС, но здесь уже не было такого, что просто Дюков снова договорился для РПЛ. Изначально лига планировала найти нового титульного спонсора среди банков (по некоторым данным, в тендер приглашали более 50 банков), но интереса у них не обнаружилось. А вот с «Миром» удалось договориться – сообщалось о 800 миллионах рублей в год. О сделке скоро объявят официально, и это не будет заслугой нового президента РПЛ (Алаева).



Помимо того, что Хачатурянц выбивал условия у партнёров, по нашей информации, он наладил документооборот в РПЛ. Если раньше многое держалось на словах и звонках, а документы могли найтись не всегда, то при Хачатурянце появился полноценный электронный документооборот. Это могут расценивать как бюрократию, но все солидные крупные компании мира работают именно так. И в России на высоком уровне часто требуется письмо, если даже есть договорённость на самом высоком уровне. Была необходима не пересылка бумаг по факсу, а система, к которой подключены все клубы, РПЛ, РФС и федеральные органы. Иной раз важно даже просто видеть статус письма.



Юристы, бухгалтерия, IT – это то, что требовалось поменять после Прядкина. Плюс появились новые люди. Насколько нам известно, передавая дела Алаеву, Хачатурянц попросил сохранить команду сотрудников.

Александр Алаев Фото: РИА Новости

Что не получилось у Хачатурянца?

А теперь поговорим о том, с чем Хачатрянц не справился. И тут пунктов будет даже побольше. Во-первых, нужно понимать, какие истории были с ним связаны в последнее время. Три клуба обвинили президента РПЛ в обмане. «Рубин», «Ростов» и «Уфа» утверждают, что Хачатурянц обещал мораторий, который согласован с Дюковым. Отношение к Сайманову, Рыскину и Газизову может быть неоднозначным, но не похоже на коллективный сговор против президента РПЛ. Скорее похоже, что он действительно обещал клубам мораторий. И тут самое интересное – были ли такие обещания со стороны Дюкова.



В судейском мире, помимо сомнительной истории с полиграфом, мы увидели ярко выраженные обвинения со стороны арбитра Матюнина. В этом плане удивительно, что Хачатурянц уходит не только из РПЛ, но и вообще из футбола. В том числе из судейства, хотя сам взялся за судейскую реформу и хотел представить её этим летом. Насколько нам известно, уход Хачатурянца стал неприятной неожиданностью для его единомышленников в сфере футбольного судейства.

Казалась странной позиция Хачатурянца по ключевому для РПЛ вопросу в этом году. Он говорил, что у него такая же позиция по расширению лиги, как и у большинства клубов. При этом клубы голосовали сначала за расширение лиги, а потом против. Президенту РПЛ стоило придерживаться какого-то своего стратегического видения, а не самоустраняться.



В целом медийность Хачатурянца оказалась провалена. Возможно, ему казалось, что от него требовалась хорошая работа, а не общение с болельщиками через журналистов. Хотя здесь не стоит говорить «или-или». Чётко объяснять позицию РПЛ и причины решений – это тоже часть работы лиги. К ней Хачатурянц не был готов. Тут, наверное, стоит вспомнить легендарную паузу на 16 секунд, когда журналист «Чемпионата» спросил про мотивацию работать в современных реалиях.

Уже тогда, в марте, многое стало понятно. После февраля 2022 года большую часть задумок из презентации можно было выкинуть в урну. Например, по нашей информации, незадолго до этого вопроса президент РПЛ летал в Англию и вёл переговоры с City Football Group по поводу инвестиций в российский футбол. К марту стало понятно, что разговоры об этом уже неактуальны. В том числе поэтому последовал такой вздох и пауза на 16 секунд.