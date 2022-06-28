«Барселона» попросила Левандовского подождать, пока клуб соберёт деньги на его трансфер

«Барселона» связалась со своими основными трансферными целями форвардом «Баварии» Робертом Левандовским, полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой и защитником «Севильи» Жюлем Кунде с просьбой подождать несколько недель, пока клуб найдёт деньги на покупку игроков, сообщает A Bola.
При этом, в отношении Кунде «Барселона» настроена не так позитивно, как в случаях с Силвой и Левандовским. «Барселона» считает, что французский защитник может подписать контракт с «Челси». По поводу Силвы и Левандовского в клубе есть оптимизм.
По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала проиграли «Галатасараю».
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