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«Барселона» попросила Левандовского подождать, пока клуб соберёт деньги на его трансфер

«Барселона» попросила Левандовского подождать, пока клуб соберёт деньги на его трансфер
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«Барселона» связалась со своими основными трансферными целями форвардом «Баварии» Робертом Левандовским, полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой и защитником «Севильи» Жюлем Кунде с просьбой подождать несколько недель, пока клуб найдёт деньги на покупку игроков, сообщает A Bola.

При этом, в отношении Кунде «Барселона» настроена не так позитивно, как в случаях с Силвой и Левандовским. «Барселона» считает, что французский защитник может подписать контракт с «Челси». По поводу Силвы и Левандовского в клубе есть оптимизм.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала проиграли «Галатасараю».

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