Кажется, Роберта бесит, что клуб не хочет его отпускать. Зато уже ясно, куда он собирается.

«Я больше не хочу там играть». Левандовски уходит из «Баварии» со скандалом

Похоже, Роберт Левандовски действительно сменит клуб в летнее трансферное окно. Нападающий «Баварии» сейчас находится в расположении сборной Польши, с которой готовится к матчам Лиги наций. На последней пресс-конференции Роберт фактически объявил об уходе из мюнхенской команды.

Роберт Левандовски нападающий «Баварии» «Моя история в «Баварии» подошла к концу. Трансфер будет лучшим решением для всех. Не думаю, что снова буду играть за этот клуб».

«Бавария» — серьёзный клуб. Я верю, что они не будут меня удерживать. Я больше не хочу там играть.

Любопытно, что изначально в сеть попал неправильный перевод комментария Левандовского. В той версии Роберт назвал «Баварию» несерьёзным клубом, но масштабный скандал быстро затух благодаря апдейту. Тем не менее слова о нежелании играть тоже не стоит недооценивать. «Бавария» позиционирует себя как суперклуб и не привыкла расставаться со звёздами таким образом.

Левандовски «уходит» из «Баварии» несколько месяцев. Хотя до этого всё было хорошо

В январе Роберт получил приз игроку года от ФИФА. Председатель правления «Баварии» Оливер Кан назвал форварда феноменом, и казалось, что с будущим Левандовского всё понятно. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, но из Мюнхена обычно уезжают с почестями и в преклонном возрасте (вспомните Роббена и Рибери).

А потом посыпались слухи. Немецкие СМИ сообщили, что Левандовски может уйти летом, директор «Баварии» Хасан Салихамиджич выразил желание сохранить игрока, а Роберт ответил, что впервые слышит о новом контракте.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отбивался от слухов, заверял, что клуб «очень спокойно» ведёт переговоры с Левандовским, но град из новостей не прекращался. В Мюнхене явно бесились из-за этого — Кан говорил, что причин уходить нет, а главный тренер Юлиан Нагельсман твердил, что «Бавария» хочет сохранить Роберта. В немецких СМИ даже выходили новости, что клуб готов повысить Левандовскому зарплату.

Оливер Кан председатель правления «Баварии» «Левандовски обязательно будет с нами в следующем сезоне. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать переход футболиста, который забивает за «Баварию» 30-40 голов в каждом сезоне».

Сам Левандовски тем временем только подливал масла в огонь. Роберт говорил, что «открыт ко всему», и не отвечал на вопросы о желании остаться в «Баварии». Вдобавок появилась информация, что Левандовски недоволен работой Нагельсмана, открыто критикует его тактические решения и считает, что не сможет получить «Золотой мяч», играя в Мюнхене. А когда Салихамиджич в очередной раз заявил, что Роберт точно останется в «Баварии» на следующий сезон, выяснилось, что футболиста эти слова разозлили.

Роберт Левандовски Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Переговоры Левандовского с «Баварией» шли, но позитивных новостей не было. Вместо этого оказалось, что Роберт разочарован предложением клуба и хочет уйти, потому что больше не чувствует себя ценным. А 14 мая, после последнего матча сезона, Левандовски добавил в свои слова конкретики. Он заявил, что «вероятно, провёл последнюю игру за «Баварию», и признался, что сообщил клубу о нежелании продлевать контракт.

В «Баварии» слова Левандовского восприняли как провокацию. Кан заявил, что Роберт точно доработает контракт до конца, а Салихамиджич пошёл в атаку на агента футболиста Пини Захави.

Хасан Салихамиджич директор «Баварии» «Агент Левандовского запудрил ему мозги — весь год он пытался вскружить ему голову. Это неприемлемо».

После этого достичь мира было уже практически нереально. Агент ответил, что «Бавария» потеряла Левандовского не только как футболиста, но и как человека, и посоветовал не удерживать Роберта летом. Кажется, сегодняшнее выступление нападающего — логичное завершение этой перестрелки цитатами.

Куда пойдёт Левандовски? Кажется, с новым клубом всё ясно

Когда стало понятно, что переговоры Роберта по новому контракту складываются неудачно, за ним выстроилась очередь из европейских топов. Сообщалось, что Левандовским интересуются «Атлетико», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Но сейчас всё указывает на то, что следующим клубом Роберта станет «Барселона».

Если верить СМИ, Левандовски подпишет с «Барсой» контракт на три года и будет получать около € 40 млн в год до вычета налогов. Считается, что для Роберта Каталония приоритет и ни с кем другим он переговоры не ведёт.

Единственная проблема на данный момент — переговоры между «Барселоной» и «Баварией». Изначально у клубов сильно расходились представления о сумме трансфера. «Бавария» хотела получить € 70-80 млн, «Барса» была готова отдать не больше € 30 млн. Впоследствии запросы каталонцев сильно снизились (писали про € 40 млн). По последней информации, «Бавария» предложила за Левандовского € 35 млн, но договорённости между клубами, судя по всему, по-прежнему нет. Осталось только дождаться развязки.