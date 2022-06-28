Дембеле не продлит контракт с «Барселоной», если не получит более выгодного предложения

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не может согласовать со своим клубом условия продления контракта и будет готов согласиться на пролонгацию сотрудничества только в случае получения от каталонцев более выгодного финансового предложения, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, люди из окружения Дембеле исключили вероятность продления контракта футболиста с командой, если не получат улучшенного предложения. Однако «Барселоне» необходимо некоторое время на то, чтобы проанализировать, смогут ли они предложить игроку более выгодный контракт, не нарушив правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави прервал свой отпуск, чтобы лично провести переговоры о продлении контракта с Дембеле.

Напомним, нынешний контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

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