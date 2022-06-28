Дембеле не продлит контракт с «Барселоной», если не получит более выгодного предложения

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не может согласовать со своим клубом условия продления контракта и будет готов согласиться на пролонгацию сотрудничества только в случае получения от каталонцев более выгодного финансового предложения, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, люди из окружения Дембеле исключили вероятность продления контракта футболиста с командой, если не получат улучшенного предложения. Однако «Барселоне» необходимо некоторое время на то, чтобы проанализировать, смогут ли они предложить игроку более выгодный контракт, не нарушив правил финансового фэйр-плей.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави прервал свой отпуск, чтобы лично провести переговоры о продлении контракта с Дембеле.
Напомним, нынешний контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.
Промес и Депай танцуют с местными в Гане.
- 28 июня 2022
-
06:57
-
06:56
-
06:40
-
06:34
-
06:20
-
06:17
-
06:00
-
05:50
-
05:36
-
05:22
-
05:19
-
04:57
-
04:55
-
04:10
-
03:48
-
03:34
-
03:12
-
02:52
-
02:19
-
01:59
-
01:41
-
01:18
-
00:44
-
00:40
-
00:22
-
00:12
-
00:08
- 27 июня 2022
-
23:47
-
23:39
-
23:23
-
23:23
-
23:11
-
23:07
-
23:01
-
22:48