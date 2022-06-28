«Зенит» провёл опрос о Fan ID. 75% владельцев абонементов готовы отказаться от матчей

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что клуб из Санкт-Петербурга провёл статистический опрос среди владельцев абонементов по поводу введения Fan ID. Результаты опроса показали, что большинство фанатов готовы отказаться от посещения матчей, если для оформления «паспорта болельщика» нужно будет посетить МФЦ.

«В то время как Министерство спорта РФ публикует условия получения Fan ID, ФК «Зенит» в очередной раз разослал во все инстанции, отвечающие за внедрение карт болельщиков, письмо, где вновь акцентирует внимание на том, с какими сложностями и последствиями столкнутся не только болельщики, но и сами футбольные клубы вследствие данных нововведений.

Перед составлением данного письма ФК «Зенит» провёл опрос среди владельцев абонементов всех категорий, кроме фанатской. По результатам опроса 75% респондентов заявили, что совсем откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты потребуется визит в МФЦ. 1500 из 5000 дали развёрнутые ответы, что говорит в первую очередь об осмысленности решений и недооценке уровня проблемы вышеуказанными инстанциями», — сообщается в телеграм-канале «Ландскроны».