Сенников считает, что Баринов является игроком, которого не хватает «Динамо»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов является тем игроком, которого не хватает «Динамо».
«Уход Баринова будет потерей для «Локомотива». Дмитрий — игрок высокого уровня, лидер команды и капитан. Когда он на поле, то как-то спокойно. Но всё зависит от финансовых условий. Если «Динамо» предлагает хорошие деньги, то я не против перехода. Для всех будет свой плюс: «Локомотив» заработает денег, сам Баринов повысит свой контракт. Если сейчас нет возможности уехать в Европу, то «Динамо» — хороший вариант.
У «Динамо» сейчас нет такого футболиста оборонительного плана — все пытаются созидать. Наверное, им нужен Баринов. Ведь он может сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника — это как раз тот игрок, которого сейчас не хватает клубу», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 28 июня 2022
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