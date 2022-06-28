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Сенников считает, что Баринов является игроком, которого не хватает «Динамо»

Сенников считает, что Баринов является игроком, которого не хватает «Динамо»
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов является тем игроком, которого не хватает «Динамо».

«Уход Баринова будет потерей для «Локомотива». Дмитрий — игрок высокого уровня, лидер команды и капитан. Когда он на поле, то как-то спокойно. Но всё зависит от финансовых условий. Если «Динамо» предлагает хорошие деньги, то я не против перехода. Для всех будет свой плюс: «Локомотив» заработает денег, сам Баринов повысит свой контракт. Если сейчас нет возможности уехать в Европу, то «Динамо» — хороший вариант.

У «Динамо» сейчас нет такого футболиста оборонительного плана — все пытаются созидать. Наверное, им нужен Баринов. Ведь он может сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника — это как раз тот игрок, которого сейчас не хватает клубу», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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