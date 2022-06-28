Суперкомпьютер определил фаворитов женского чемпионата Европы — 2022

Главными фаворитами женского чемпионата Европы — 2022, стартующего 6 июля, являются сборные Англии и Франции, сообщает The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы этих команд на турнире в 19%.



Далее идут сборные Германии и Швеции — их шансы взять титул оцениваются в 15%. С вероятностью 10%, считает суперкомпьютер, победу на турнире одержат действующие чемпионки — команда Нидерландов. После них расположились сборные Испании (8%), Италии и Норвегии (по 4%). Меньше всего шансов победить на Евро,, согласно вычислениям суперкомпьютера, у Северной Ирландии — 0,1%.



Высокие шансы сборной Англии обосновываются проведением турнира в своей стране, лёгкими соперниками по группе на старте турнира (Норвегия, Австрия, Северная Ирландия), а также впечатляющими результатами при новом тренере, Сарине Вигман.



Сборная Франции сейчас занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая только команде США. В составе француженок есть представительницы клуба «Лион», выигравшего Лигу чемпионов в прошлом сезоне — например, капитан национальной команды Амандин Анри.



Интересно, что в составе сборной Испании, шансы которой оцениваются всего в 8%, сыграет действующая обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс. Однако, как отмечает источник, испанки не очень хороши в решающих матчах — к тому же, согласно сетке турнира, высока вероятность попадания команды на сильную сборную Англии уже в четвертьфинале.