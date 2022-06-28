Стала известна одна из причин, почему игрок «Спартака» Мозес не хочет приезжать в Россию

Жена полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса выступает против его возвращения в Россию. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Мозес объясняет «Спартаку», что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Одна из причин — мнение семьи. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию. Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года, перейдя в московский клуб из лондонского «Челси». В составе красно-белых нигерийский полузащитник принял участие в 33 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.