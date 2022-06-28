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Тьяго Силва призвал Неймара перейти в «Челси»

Тьяго Силва призвал Неймара перейти в «Челси»
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Защитник «Челси» Тьяго Силва призвал нападающего «ПСЖ» Неймара перейти в лондонский клуб.

«Неймар должен перейти в «Челси». Если это произойдёт, это будет лучшим вариантом для нас и для него», — приводит слова Силвы Jornal do Commercio.

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Челси», однако проблемой может стать высокая зарплата бразильского футболиста. В «ПСЖ» заинтересованы в уходе Неймара, так как это позволит французскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Неймар стал игроком парижского клуба в 2017 году. Действующий контракт 30-летнего бразильского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. С 2010 года Неймар вызывается в национальную команду Бразилии.

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