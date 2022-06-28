Тьяго Силва призвал Неймара перейти в «Челси»
Поделиться
Защитник «Челси» Тьяго Силва призвал нападающего «ПСЖ» Неймара перейти в лондонский клуб.
«Неймар должен перейти в «Челси». Если это произойдёт, это будет лучшим вариантом для нас и для него», — приводит слова Силвы Jornal do Commercio.
Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Челси», однако проблемой может стать высокая зарплата бразильского футболиста. В «ПСЖ» заинтересованы в уходе Неймара, так как это позволит французскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.
Напомним, Неймар стал игроком парижского клуба в 2017 году. Действующий контракт 30-летнего бразильского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. С 2010 года Неймар вызывается в национальную команду Бразилии.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:44
-
21:19
-
21:10
-
20:53
-
20:45
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:37
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
17:19
Партнерский контент