Тьяго Силва призвал Неймара перейти в «Челси»

Защитник «Челси» Тьяго Силва призвал нападающего «ПСЖ» Неймара перейти в лондонский клуб.



«Неймар должен перейти в «Челси». Если это произойдёт, это будет лучшим вариантом для нас и для него», — приводит слова Силвы Jornal do Commercio.



Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Челси», однако проблемой может стать высокая зарплата бразильского футболиста. В «ПСЖ» заинтересованы в уходе Неймара, так как это позволит французскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.



Напомним, Неймар стал игроком парижского клуба в 2017 году. Действующий контракт 30-летнего бразильского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. С 2010 года Неймар вызывается в национальную команду Бразилии.

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