Неймар должен будет пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Челси»
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Главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю нравится игра бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Sky Sport Germany.
По данным источника, проблемой в переходе Неймара в «Челси» является высокая зарплата бразильского нападающего. В составе «ПСЖ» он зарабатывает около € 30 млн. Если Неймар не согласится на понижение зарплаты, то вероятнее всего не сможет перейти в лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что интерес к Неймару проявляется «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». При этом сам клуб также заинтересован в уходе бразильского нападающего, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
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