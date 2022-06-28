Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар должен будет пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Челси»

Неймар должен будет пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Челси»
Комментарии

Главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю нравится игра бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, проблемой в переходе Неймара в «Челси» является высокая зарплата бразильского нападающего. В составе «ПСЖ» он зарабатывает около € 30 млн. Если Неймар не согласится на понижение зарплаты, то вероятнее всего не сможет перейти в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару проявляется «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». При этом сам клуб также заинтересован в уходе бразильского нападающего, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Боссы «ПСЖ» хотят сделать из клуба «Краснодар». Им по душе идея Галицкого Боссы «ПСЖ» хотят сделать из клуба «Краснодар». Им по душе идея Галицкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022