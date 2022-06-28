Неймар должен будет пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Челси»

Главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю нравится игра бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, проблемой в переходе Неймара в «Челси» является высокая зарплата бразильского нападающего. В составе «ПСЖ» он зарабатывает около € 30 млн. Если Неймар не согласится на понижение зарплаты, то вероятнее всего не сможет перейти в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару проявляется «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». При этом сам клуб также заинтересован в уходе бразильского нападающего, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.