В Серии А будут проводить «золотой матч» при равенстве очков у двух первых команд

Федерация футбола Италии (FIGC) одобрила изменения в формате проведения чемпионата Италии, так что с сезона-2022/2023 будут проводить «золотой матч» в случае равенства очков у лидирующих команд. Об этом сообщает Football Italia.

Президент Федерации Габриэле Гравина настаивал на этом изменении в течение некоторого времени, и вчера, во вторник, 28 июня, оно было официально оформлено на встрече федерального адвоката.

Отмечается, что в случае ничейного результата по окончании основного времени «золотого матча» дополнительное время проводиться не будет, команды сразу перейдут к серии пенальти. Это будет касаться только титула чемпиона Серии А, поэтому если команды наберут одинаковые очки в борьбе за еврокубковые места, то всё будет решаться по дополнительным показателям в таблице.

Напомним, ранее в Италии использовалась именно такая система, однако применена она была лишь в сезоне-1963/1964, когда «Болонья» обыграла «Интер» (2:0).