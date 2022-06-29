«Вест Хэм» оформил полноценный трансфер Ареола

Лондонский «Вест Хэм» оформил полноценный трансфер французского голкипера Альфонса Ареола, сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что англичнае заплатили за покупку £ 7,75 млн. Контракт с 29-летним вратарём подписан до конца сезона-2026/27.
Прошлый сезон Ареола провёл в составе «молотобойцев» на правах аренды. За «Вест Хэм» футболист сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей. За сборную Франции у вратаря три игры и один пропущенный гол. На чемпионате мира в России Ареола был третьим вратарём своей национальной команды и не провёл ни одного матча.
Напомним, в прошлом сезоне «Вест Хэм» финишировал в АПЛ на седьмом месте, благодаря чему получил право сыграть в квалификации Лиги конференций. Новый чемпионат «молотобойцы» начнут встречей с «Манчестер Сити» 7 августа.
- 29 июня 2022
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