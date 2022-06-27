«Вест Хэм» близок к оформлению полноценного перехода Ареола

29-летний французский вратарь Альфонс Ареола, права на которого принадлежат «ПСЖ», прибыл в Лондон для подписания контракта с «Вест Хэмом», сообщает Sky Sports.
Сумма трансфера составит почти € 13 млн. Контракт с футболистом будет заключён на пять лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн.
Прошлый сезон Ареола провёл в составе «молотобойцев» на правах аренды. За «Вест Хэм» футболист сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей. За сборную Франции у вратаря 3 игры и один пропущенный гол. На чемпионате мира в России Ареола был третьим вратарём своей национальной команды и не провёл ни одного матча.
Напомним, в прошлом сезоне «Вест Хэм» финишировал в АПЛ на седьмом месте, благодаря чему получил право сыграть в квалификации Лиги конференций. Новый чемпионат «молотобойцы» начнут встречей с «Манчестер Сити» 7 августа.
- 27 июня 2022
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