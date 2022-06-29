Лукаку в ближайшие часы прилетит в Милан для медобследования и подписания контракта
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прилетит в Милан в ближайшие часы для того, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в «Интер».
Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, в случае если обследование будет успешным, Лукаку подпишет контракт с «нерадзурри».
Напомним, Лукаку пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Соглашение бельгийского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
«Интер» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом стал «Милан».
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