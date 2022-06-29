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«Салернитана» выкупила трансфер Эмиля Бохинена у ЦСКА

«Салернитана» выкупила трансфер Эмиля Бохинена у ЦСКА
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ЦСКА и «Салернитана» договорились о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена в итальянскую команду, сообщает пресс-служба российского клуба.

Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если «Салернитана» останется в Серии А, была изначально прописана в арендном соглашении. Поэтому итальянский клуб просто активировал эту возможность. «Салернитана» по итогам последнего розыгрыша соревнований заняла 17-е место в чемпионате Италии и сохранила себе место в элитном дивизионе.

Эмиль Бохинен выступал за итальянский клуб с зимы 2022 года. В соглашении об аренде указывалось право выкупа за € 3,5 млн. В составе «Салернитаны» футболист вышел на поле 11 раз и отметился одной результативной передачей.

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