«Салернитана» выкупила трансфер Эмиля Бохинена у ЦСКА
Поделиться
ЦСКА и «Салернитана» договорились о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена в итальянскую команду, сообщает пресс-служба российского клуба.
Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если «Салернитана» останется в Серии А, была изначально прописана в арендном соглашении. Поэтому итальянский клуб просто активировал эту возможность. «Салернитана» по итогам последнего розыгрыша соревнований заняла 17-е место в чемпионате Италии и сохранила себе место в элитном дивизионе.
Эмиль Бохинен выступал за итальянский клуб с зимы 2022 года. В соглашении об аренде указывалось право выкупа за € 3,5 млн. В составе «Салернитаны» футболист вышел на поле 11 раз и отметился одной результативной передачей.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
10:22
-
10:11
-
10:11
-
10:06
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
08:58
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:18
-
07:52
-
07:22
-
07:11
-
07:02
-
06:59
-
06:42
-
06:13
-
06:05
-
06:04
-
05:49
-
05:39
-
05:32
-
05:28
-
05:23
-
04:58
-
04:50
-
04:47
-
04:25
-
04:06
-
04:02
-
03:48
Партнерский контент