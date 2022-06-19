Эмиль Бохинен не планирует возвращаться в ЦСКА и хочет остаться в «Салернитане»
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Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Салернитану», намерен остаться в итальянской команде, сообщает Il Matino.
Действующий контракт 23-летнего норвежского футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. «Салернитана» арендовала Бохинена в январе с правом выкупа за € 3,5 млн. По информации источника, итальянский клуб воспользуется опцией выкупа контракта полузащитника.
В прошлом сезоне Бохинен принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и отдал одну результативную передачу.
«Салернитана» в 38 матчах набрала 31 очко и заняла 17-е место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2021/2022, сохранив место в элитном дивизионе Италии. Чемпионом страны стал «Милан».
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