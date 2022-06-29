Отец Дениса Черышева ответил на вопрос о будущем сына
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, ответил на вопрос о положении дел с поиском новой команды для сына. Он заявил, что пока рано что-то говорить о потенциальных вариантах продолжения карьеры для молодого футболиста.
«Когда определится будущее Дениса? Пока не могу ничего сказать, комментировать нечего. Конкретики сейчас нет», — сказал Дмитрий Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее появилась информация, что московское «Динамо» вступило в переговоры по Денису Черышеву, но источники «Чемпионата» опровергли эти слухи. Российский полузащитник по ходу карьеры выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». Предыдущим клубом футболиста была «Валенсия».
Новость по теме«Динамо» не ведёт переговоров с Денисом Черышевым
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