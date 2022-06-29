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«Динамо» не ведёт переговоров с Денисом Черышевым

«Динамо» не ведёт переговоров с Денисом Черышевым
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Московское «Динамо» не интересуется российским полузащитником Денисом Черышевым и не ведёт с ним переговоров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к московскому клубу.

«Данная информация — вброс», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Динамо» вступило в переговоры с Денисом Черышевым по поводу возможного трансфера. По информации источника, московский клуб всерьёз заинтересован в том, чтобы приобрести российского полузащитника.

Напомним, Черышев выступал за «Валенсию», которую покинул на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл всего в 17 встречах чемпионата Испании и отметился одним ассистом. Также футболист выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

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