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Мостовой — о Камоцци: 6 лет в «Спартаке»? Кошмар! Слышал, что был ещё комиссар Каттани

Мостовой — о Камоцци: 6 лет в «Спартаке»? Кошмар! Слышал, что был ещё комиссар Каттани
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход из «Спартака» Франко Камоцци.

«Ничего не знал о Камоцци. Сколько он проработал? Шесть лет?! Кошмар! Я слышал, что был Камоцци, а ещё похожий комиссар Каттани. Правда, не знаю, как он выглядит. Помню его комментарий о чемпионском коридоре «Зениту».

Сейчас вряд ли кого-то будут искать. Сам Федун вроде бы уходит уже. Наверное, настало время, когда люди стали понимать — футбол везде одинаков. Только лишь подход к нему во всех странах разный. Но у нас, к сожалению, встали на рельсы иностранщины, и из-за этого ничего не получалось. Хотя ничего плохого тоже не вижу.

Академию Фёдора Черенкова возглавлял какой-то алжирец Яхру, Яху… Это просто безобразие. Плевок в весь наш футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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