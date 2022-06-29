«Спартак» одержал первую победу при Абаскале
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Сегодня в товарищеском матче «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. Голами в составе москвичей отличились Квинси Промес и Михаил Игнатов. Голландец оформил дубль.
Это первая победа красно-белых при новом главном тренере Гильермо Абаскале. Гильермо Абаскаль сменил на посту главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Итальянский специалист сумел завоевать с клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.
Напомним, Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».
В прошлой товарищеской игре подопечные испанца сыграли вничью с «Аланией» со счётом 2:2, тогда Промес тоже отличился двумя забитыми голами.
Новость по теме«Спартак» минимально обыграл «Балтику», ведя 3:0 к 35-й минуте
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