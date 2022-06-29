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Федотов объяснил поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Федотов объяснил поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом» (0:3).

«Сложно комментировать такие матчи, но первый тайм был не такой плохой в нашем исполнении. Могли забить, но не хватало хорошего контроля, структуры, мало фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Теряли мяч, бежали в кучу, но что-то получалось. Есть вопросы, есть пища для анализа. Бросается глаза мало открываний за спину от нашей линии атаки, пытаемся получать мяч в полупозиции.

Второй тайм сложно судить, нелепый и глупый пенальти. После замен было сложно. Пока мальчики были свежие, оказывали давление, но пока им рано конкурировать с зубрами футбола. Но по самоотдаче претензий нет", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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