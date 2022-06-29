Малком заявил, что остаётся в «Зените»
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.
«Я остаюсь», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 25-летний бразильский форвард выступает за «Зенит» с августа 2019 года, куда перешёл из каталонской «Барселоны». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, сумма перехода составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2024 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 22 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Малком сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
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