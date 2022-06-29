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Клаудиньо ответил на вопрос, остаётся ли он в «Зените»

Клаудиньо ответил на вопрос, остаётся ли он в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своём будущем после матча с ЦСКА, который завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Хорошая игра! Остаюсь ли я в «Зените»? У меня контракт», — передаёт слова бразильца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, куда перешёл из бразильского «Брагантино». Контрактное соглашение бразильца с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 18 млн.

В прошлом сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал пять результативных передач.

«Зенит» стал чемпионом страны по итогам завершившегося сезона, ЦСКА занял пятое место.

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