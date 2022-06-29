Заболотный: я бы хотел возвращения того Заболотного, который был при Федотове в «Сочи»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, чего ждёт от работы с новым тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Я бы хотел возвращения того самого Заболотного, который был при Федотове в «Сочи».

Хотите? Тогда ожидаем. Если честно, за всю работу с Валентиновичем у меня мало было с ним личных разговоров, но есть понимание его требований. Я знаю, какие требования он предъявляет нападающим, как надо действовать в нападении. Может быть, мне действовать легче, потому что в «Сочи» я понимал, как надо действовать в нападении, какие требования есть ко мне. Но это никак не снимает с меня нагрузки в том плане, что я должен выполнять его требования. Если я не буду их выполнять, буду сидеть на скамейке», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.