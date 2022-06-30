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Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ»

Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ»
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Французский «Пари Сен-Жермен» уже согласовал контракт с центральным полузащитником «Порту» Витиньей. Помимо этого, стали известные две ближайшие трансферные цели французского клуба.

Как сообщает в своём «твиттер-аккаунте известный итальянский журналист Фабрицио Романо, парижане нацелились на полузащитника „Лилля“ Ренату Саншеша и защитника „Интера“ Милана Шкиньяра.

Французский клуб предложил Саншешу соглашение, рассчитанное на три года, с зарплатой в € 6 млн за сезон. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на хавбека является «Милан», однако позже стало известно о намерении парижан перехватить португальского хавбека.

Чемпионы Франции готовы рассмотреть покупку Шкиньяра за € 60 млн, итальянцы же хотят получить € 70 млн.

Он будет зарабатывать около € 7,5 млн в год, а контракт стороны согласовали на пять лет.

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