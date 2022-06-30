Рязанцев: меня с детства всегда учили, что задача на сезон — обыграть «Спартак»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев назвал главную задачу на сезон-2022/2023. Футболист поделился мнением о том, в какой футбол будут играть чёрно-белые. Кроме того, игрок оценил свою готовность к старту нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Я готов выйти на поле в любой момент и помочь своей команде — даже с первых минут. Тренерский штаб может полностью на меня рассчитывать, здоровье позволяет играть. В какой футбол будет играть «Торпедо»? Думаю, мы не станем отказываться от того, что показывали в прошлом году. Просто нужно будет чуть-чуть адаптироваться к скоростям Российской Премьер-Лиги. Меня с детства всегда учили, что задача на сезон — обыграть «Спартак». Конечно, матчи с «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом» будут очень интересными», — сказал Рязанцев в эфире программы «Третий тайм» на телеканале «Матч Премьер».