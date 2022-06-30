Виктор Мозес не прибыл на открытую тренировку «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отсутствует на открытой тренировке московской команды. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».
Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста. В сезоне-2021/2022 Виктор провёл за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нигерийского футболиста в € 3,5 млн.
Ранее стало известно, что нигериец не прибыл на сбор москвичей. Пресс-служба команды сообщила, что разбирается в причинах произошедшего. «Чемпионат» сообщал, что Мозес выступает против своего возвращения в Россию.
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