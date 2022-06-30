Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Мозес не прибыл на открытую тренировку «Спартака»

Виктор Мозес не прибыл на открытую тренировку «Спартака»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отсутствует на открытой тренировке московской команды. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста. В сезоне-2021/2022 Виктор провёл за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нигерийского футболиста в € 3,5 млн.

Ранее стало известно, что нигериец не прибыл на сбор москвичей. Пресс-служба команды сообщила, что разбирается в причинах произошедшего. «Чемпионат» сообщал, что Мозес выступает против своего возвращения в Россию.

Новость по теме
Стала известна одна из причин, почему игрок «Спартака» Мозес не хочет приезжать в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022