Виктор Мозес не прибыл на открытую тренировку «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отсутствует на открытой тренировке московской команды. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста. В сезоне-2021/2022 Виктор провёл за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нигерийского футболиста в € 3,5 млн.

Ранее стало известно, что нигериец не прибыл на сбор москвичей. Пресс-служба команды сообщила, что разбирается в причинах произошедшего. «Чемпионат» сообщал, что Мозес выступает против своего возвращения в Россию.