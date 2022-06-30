Игрок ЦСКА Багринцев рассказал, как молодые игроки красно-синих настраиваются на матчи

Нападающий ЦСКА Эдуард Багринцев подвёл итоги товарищеского матча с «Зенитом», который состоялся вчера и завершился со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Думаю, что мы должны были забивать. Не получилось ни в прошлом матче, ни в этом, но мы работаем и каждый день тренируемся. В следующем матче постараемся лучше реализовать свои моменты. Каждый рассматривал эту игру как матч Российской Премьер-Лиги. Думаю, все настраивались как на матч в чемпионате, тем более что для нас, молодых, нет разницы между товарищеской и официальной игрой», — сказал Багринцев в интервью клубному Youtube-канала.
Напомним, «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» являются участниками предсезонного турнира. После трёх туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы, набрав семь очков.
- 30 июня 2022
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