Зиньковский высказался о соперничестве с Промесом в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о соперничестве с нападающим Квинси Промесом. Он рассказал, как взаимодействует с форвардом на тренировках и во время товарищеских матчей.



«Даже не почувствовал по тренировкам, кто для меня главный соперник. По идее, с Квинси мы играем на одной позиции, но мы нашли контакт, взаимодействуем на поле, коммуницируем. Всё в порядке. Он меня принял, хотя он иностранец и должен быть немного в стороне. Но Квинси с командой, со мной вот познакомился. Всё хорошо», — передаёт слова Антона Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов» нынешнем летом.

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