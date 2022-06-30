Кассьерра рассказал, под каким номером будет выступать за «Зенит»

Новый нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, под каким номером будет выступать за сине-бело-голубых. Ранее пресс-служба команды анонсировала форварда подписью «В Петербурге +30».

«Я буду выступать за «Зенит» под 30-м номером. Я давно идентифицирую себя с ним, он был на моей футболке в прошлом году и в первом сезоне в «Белененсеше». Так что моё приключение в «Зените» начнётся под номером 30!

Плана по забитым мячам нет, потому что самое важное для меня — ежедневно становиться лучше, ведь каждый следующий матч — это новый вызов. Надеюсь, мои усилия помогут мне забить множество голов в зенитовской футболке.

Логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции «Зенита». А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел попасть туда вместе с петербуржцами, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей», — цитирует колумбийского форварда пресс-служба петербургской команды.