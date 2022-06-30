«Когда ты в кресле, то за тобой уже никого». Бобровский — о разнице работы на VAR и в поле

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, рассказал, в чём заключается разница между работой в поле и на VAR. Рефери отметил сложность работы видеоассистента, потому что у него нет права на ошибку.

«Я привык работать в поле. VAR – это что-то новое. Но не могу сказать, что мне не нравится. В этом тоже что-то есть. Но ощущение, что больше нервных клеток ты оставляешь именно на VAR. В кресле видеоассистента я не имею право на ошибку. Арбитром в поле я принимаю решение и понимаю, что меня могут подстраховать ассистенты в поле или на видео. А когда ты в кресле, то за тобой уже никого нет. В этом году мы убедились, что моменты бывают разные и очень сложные».